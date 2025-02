Fluminense se aproxima da contratação de Otávio, do Atlético-MG

De acordo com informações do jornalista Victor Lessa desta quarta-feira (12), o Flu aceitou a contraproposta enviada pelo Galo, restando pequenos ajustes para que efetuem a transação. Já há acerto por parte do Fluminense junto ao volante no que se refere a salário.

O Fluminense está próximo de acertar mais uma contratação para a temporada 2025. O volante Otávio, do Atlético-MG, deve assinar contrato de quatro anos com a equipe tricolor.

Otávio, de 30 anos, chegou ao Atlético-MG em 2022 por empréstimo junto ao Bordeaux. Foi titular durante boa parte de sua passagem, somando 40 jogos em seu primeiro ano, além de 47 no segundo e 50 no terceiro. Em 2025, foram três partidas – todas saindo do banco. Assim, o jogador soma 140 aparições com a camisa do Galo mineiro.

Ele não anotou gols no período, mas contribuiu com três assistências. Foram quatro títulos no Atlético: três vezes campeão mineiro (2022, 2023 e 2024), além da Supercopa do Brasil (2022).