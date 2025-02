Feyenoord x Milan: onde assistir, escalações, arbitragem

Em crise e com seu ex-goleador comandando o ataque do rival, holandeses recebem os milanistas pela ida da repescagem da Champions

Nesta quarta-feira, 12/2, em Roterdã, no Estádio De Kuip, o Feyenoord, que será treinador por interino, recebe o Milan que terá o ex-astro da equipe holandesa no comando de ataque. Trata-se do jogo de ida pela repescagem da Champions. Na fase de pontos corridos, os times ficaram fora da classificação direta para as oitavas (Top 8). Os holandeses terminaram em 14º, enquanto os italianos ficaram em 9º. Assim, coube aos italianos, pela melhor campanha, a vantagem de jogar a volta em casa.

Onde assistir

O canal Max transmite a partir das 17h (de Brasília).