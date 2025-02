Ex-jogador do Fluminense e Palmeiras detalha empreitada no agronegócio

Passagens por Fluminense e Palmeiras, além de elogio a Vini Jr

Faustino também confessou que não lhe agrada a maneira como se pratica futebol no cenário atual pela redução de dribles durante o jogo. Mesmo assim, o ex-centroavante citou o brasileiro Vini Jr. como um exemplo de ressalva neste contexto.

“Eu assisto futebol, mas todos parecem soldados sob as ordens do treinador. Se ele falha, está fora. Diga-me um que dribla hoje. Gosto do Vinicius, do Real Madrid, me vejo um pouco nele”, concluiu o colombiano.

Na Europa, o ex-atacante atuou por Newcastle, da Inglaterra, e Parma. No clube italiano, a passagem de sete anos foi marcante, pois empilhou alguns títulos. Na ocasião, ele venceu um Copa da Itália, duas Copas da Uefa, uma Recopa e uma Supercopa Europeia.