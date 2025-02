El Nacional x Blooming: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira, 13/2, conheceremos o último classificado da primeira fase eliminatória da Libertadores após o jogo entre os equatorianos do El Nacional e os bolivianos do Blooming. Trata-se do jogo de volta, que ocorrerá às 21h30 (de Brasília) no Estádio Atahualpa, em Quito. Como venceu na ida por 3 a 2, o Blooming tem a vantagem de jogar pelo empate. Caso o El Nacional vença por um gol, a decisão será por pênaltis. Mas, triunfo por dois ou mais gols, e os equatorianos avançam de fase. O rival na segunda fase será o Barcelona de Guayaquil.

As agremiações já garantiram US$ 400 mil (R$ 2,3 milhões) pela participação nesta fase. Quem avançar abocanha mais uma premiação, desta vez de US$ 500 mil (R$ 2,8 millhões).