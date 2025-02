Chefe de Arbitragem da Fifa propõe fim do rebote em cobranças de pênaltis

Lendário árbitro Pierluigi Collina afirma que goleiros têm menos oportunidades do que os cobradores no momento da batida na bola nos pênaltis

O ex-árbitro Pierluigi Collina, que atualmente atua como presidente da Comissão de Arbitragem da Fifa, propôs o fim dos rebotes em cobranças de pênaltis no futebol. Assim, em entrevista ao jornal “La Reppublica”, o italiano afirmou que os arqueiros têm menos oportunidades do que os cobradores no momento da batida na bola.

“Acho que há uma lacuna enorme entre as oportunidades que o cobrador e o goleiro têm. Em média, 75% dos pênaltis terminam em gol. Além disso, há também a possibilidade da bola ricochetear no goleiro. Uma solução é a regra do tiro único, como nas disputas de pênaltis após a prorrogação. Não há rebote”, disse.