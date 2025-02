Com 38 rodadas, Série A tem início previsto para o dia 29 de março, com encerramento em 21 de dezembro

Na noite desta quarta-feira (12), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a tabela básica da Série A do Brasileirão de 2025. A competição terá início no dia 29 de março e tem previsão para encerrar no dia 21 de dezembro.