Atlético-MG abre conversas para contratar Caio Paulista, do Palmeiras

Após encaminhar a contratação de Rony, o Atlético-MG mostrou interesse na contratação de outro jogador do Palmeiras: Caio Paulista. O Galo abriu conversas nos últimos dias para tentar viabilizar a chegada do jogador de 26 anos. As tratativas ainda estão em estágio inicial, mas o Verdão não deve se impor a uma saída do atleta.