Atlético e Palmeiras fecham novo negócio em troca de jogadores

Galo e Verdão fazem troca por empréstimo de Bruno Fuchs e Caio Paulista. Ambos chegam com direitos fixados / Crédito: Jogada 10

Os negócios envolvendo Atlético e Palmeiras vão além da ida de Paulinho para o clube paulista e das tratativas por Rony. Na noite desta quarta-feira (12), avançou consideravelmente uma nova troca: o zagueiro Bruno Fuchs segue para São Paulo, enquanto o lateral-esquerdo Caio Paulista vai para Belo Horizonte. O acordo está em fase final, com os detalhes sendo definidos. O modelo será o de empréstimo, com direitos fixados. No Atlético, há a necessidade de contratar um lateral-esquerdo. Isso porque, com Rubens atuando como meia – sua posição original – Guilherme Arana ficou sem uma alternativa imediata. Assim, Caio Paulista, que está encostado no Verdão, se apresentou como uma boa opção.

Do lado alvinegro, Bruno Fuchs se mostrou incomodado por perder espaço no elenco. O defensor não tem sido utilizado por Cuca e, no último fim de semana, durante o clássico contra o Cruzeiro, o treinador optou por escalar Igor Rabello quando precisou de um zagueiro, o que motivou o jogador a pedir para ser negociado.