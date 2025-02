Pedro tem avanço em recuperação e pode voltar ao Flamengo antes do esperado

Em recuperação da lesão no joelho, Pedro mostra um avanço considerável nas atividades do Flamengo. Com isso, o artilheiro do time em 2024 tem chance de ficar à disposição no fim de março. O clube não confirmou oficialmente, mas trabalha para o retorno do camisa 9. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

A previsão inicial era que Pedro só voltasse a jogar em junho para a disputa do Mundial de Clubes. No entanto, a recuperação do atacante avançou de forma surpreendente. Assim, ele pode atuar pelo Campeonato Brasileiro. No fim janeiro, aliás, o Rubro-Negro soltou um vídeo do camisa 9 fazendo atividades no campo e animou os torcedores.