Ofensas à filha de Léo Pereira e áudio exposto: Tainá Castro e Karoline Lima travam nova briga

O novo embate entre Tainá Castro e Karoline Lima, desta vez relacionado à exposição de suas filhas, causou um reboliço nas redes sociais. Em uma de suas raras aparições, a esposa de Éder Militão fez acusações à mãe da filha do jogador, enquanto a namorada de Léo Pereira expôs a ex-mulher do zagueiro em áudios enviados sobre o tema. Assim como Militão e Karoline, Léo e Tainá também travaram uma briga judicial pela guarda das crianças. O zagueiro do Flamengo se opõe à mudança das crianças para Madrid, onde vivem atualmente com a mãe, enquanto o defensor do Real Madrid é contrário ao convívio de Cecília no Rio de Janeiro.

Os desentendimentos não param nos ex-casais, e Karoline e Tainá também já protagonizaram desavenças públicas. A mais recente envolve a proibição por parte da esposa de Militão à exposição de seus filhos com Léo Pereira no perfil de sua namorada – como ocorrido em novembro.

Ofensas à filha de Léo Pereira Leonardo e Tainá tiveram dois filhos fruto do casamento de anos: Helena, de cinco anos, e Matteo, de três. Na última segunda-feira, 10, a ex-mulher do zagueiro rubro-negro se gravou um vídeo expondo ofensas à filha mais velha para justificar a proibição de postagens por parte de Karoline com as crianças. “A partir do momento que isso fere os direitos dos meus filhos, sinto a necessidade de vir aqui. Pelo amor e respeito que eu tenho por mim e por eles, sinto que devo fazer isso. Vocês como mães iriam gostar de ler atrocidades como essas”, iniciou. “A solicitação que eu fiz foi sobre vídeos frequentes, desnecessários e que invadiam a privacidade dos meus filhos. Eu como responsável legal, me senti no direito de ligar para a própria e fazer a solicitação como mãe e mulher para que parassem com esses vídeos. Achei que ela como mãe e mulher fosse me respeitar e resolver a vida no off, como todo mundo faz.A Helena sofre hates por conta de uma situação mal-resolvida, que ela (Karoline) mesmo sabendo da verdade, não negou”.

Karoline Lima rebate versão A atual do zagueiro do Flamengo respondeu prontamente aos stories de Tainá Castro e desmentiu pontos da versão dada por ela. A influencer garantiu que o contato entre elas não ocorreu de forma direta e, inclusive, compartilhou um áudio encaminhado pela atual de Militão ao irmão de Leonardo Pereira. “Uma coisa que eu não suporto: a gente que quer pagar de boa samaritana, né? (…) Eu detesto gente sonsa, detesto gente hipócrita, gente que quer pagar de boazinha demais, de ‘Ah, eu sou um exemplo’. Detesto. Sabe por quê? Porque essas pessoas geralmente são outras no off”, iniciou. “Está falando que eu faço isso, sendo que a primeira postagem no feed deles como casal, a primeira publicação como casal dos dois, para anunciar que os dois estavam juntos, foi com a minha filha no colo. Não tem nada que vá prejudicar a imagem das crianças. Muito pelo contrário. As coisas que a gente posta das crianças são as crianças juntas, felizes, se divertindo em família”, e completou:

