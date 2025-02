Maycon volta a atuar no Corinthians após 10 meses e revela ‘maior angústia’

Volante entrou no segundo tempo da vitória sobre o São Bernardo e disse que ainda não está 100% fisicamente / Crédito: Jogada 10

Após mais de 10 meses, o torcedor do Corinthians conseguiu ver o volante Maycon atuar novamente no gramado da Neo Química Arena. Ele entrou no segundo tempo da vitória contra o São Bernardo no último domingo (09/02), pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Recuperado de cirurgia no joelho direito, Maycon entrou aos 29 minutos do segundo tempo e participou da jogada do primeiro gol. Ele lançou Memphis, que chutou, a bola desviou e Romero marcou. Após a partida, o volante desabafou, revelou momentos de angústia e não escondeu a felicidade em voltar a jogar.

“Fico muito feliz de ter retornado. Como vocês sabem, os meus contratos são de empréstimos e sempre de um ano. Então, esse período de lesão ia calhar bem quando encerrava o meu empréstimo (pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia). E a minha maior angústia era saber que talvez seria o meu último momento no clube saindo lesionado. Acho que é uma coisa que eu não gostaria, por tanto de respeito que eu tenho pelo clube, pelos momentos que vivemos juntos, as coisas que conquistamos, os momentos bons e os ruins também. Então, eu não queria que o meu último momento aqui fosse saindo lesionado”, disse Maycon, que prosseguiu. “Espero que nesse ano eu possa retribuir da mesma forma que fizeram comigo. Recebi um carinho enorme e sei da responsabilidade que eu tenho. Eu quero muito dar esse retorno a todos. Claro que vai levar algum tempo para eu entrar em forma ainda, 100%, para ser o que eu já fui, mas eu tenho certeza e a convicção de que eu vou chegar lá. E eu vou fazer de tudo pra chegar lá o mais rápido possível pra poder ajudar o clube da melhor maneira”, completou. Maycon agora luta contra a concorrência Contra o São Bernardo, também marcou a primeira partida dele sob o comando de Ramón Díaz. Embora o técnico não tenha trabalhado com o camisa 7 em 2024, ele pediu a permanência dele para este ano. Contudo, o volante terá forte concorrência no setor para recuperar seu espaço. Afinal, o Timão foi ao mercado em 2024 e trouxe nomes como Carrillo, Alex Santana e Charles.