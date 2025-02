Marcelo planeja continuidade no futebol e revela desejo de fazer ‘filme com a esposa’

Volta ao Real Madrid

Marcelo reconheceu que o corpo “dava sinais de desgaste” e que passou a sentir necessidade de “um fim semana de folga”. Por outro lado, o ex-lateral não consegue se desprender do futebol e entende que sentirá falta da rotina de competições. Então, nesse sentido, ele trabalha com um plano – este mais no horizonte – de atuar internamente no Real Madrid.

O brasileiro disse que sua esposa, Clarice, o vê com perfil de treinador. Ele, porém, discorda. De todo modo, o ex-lateral recordou técnicos e colegas que o ajudaram a enxergar o esporte de outra forma.

“[José] Mourinho me ajudou a ter mais agressividade. Eu sempre quis estar com a bola, e ele me disse que eu tinha que roubá-la primeiro. Isso me ajudou muito no treinamento. Me disse que eu não sabia defender, mas que ia me ensinar. Isso me deixou bravo algumas vezes, mas depois correu muito bem. Zidane também entende muito bem o vestiário, ele me deu muitas alegrias”, recordou.

Marcelo anuncia aposentadoria

O futebol se despediu de um dos maiores laterais esquerdos da última geração na última quinta-feira, dia 6 de fevereiro. O ídolo do Real e do Fluminense anunciou sua aposentadoria aos 36 anos através de um vídeo nas redes sociais.