Flamengo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da Supercopa do Brasil, rivais se reencontram, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), em jogo atrasado pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O Clássico da Rivalidade será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ambos ainda buscam confirmar a classificação para próxima fase da competição. O Rubro-Negro ocupa a segunda posição, com 14 pontos, enquanto o Alvinegro está na sexta colocação, com 12 pontos e fora da zona de classificação para próxima fase da competição.

A partida entre Flamengo e Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, terá transmissão do Premiere e da Goat.

Como chega o Flamengo

Em grande momento, o Flamengo recebe o Botafogo após empate sem gols com o Fluminense. No início de fevereiro, o Rubro-Negro foi campeão em cima do Alvinegro na Supercopa do Brasil com vitória por 3 a 1. Sob comando de Filipe Luís, a equipe não perde há 18 jogos. No Carioca, é o vice-líder e três pontos atrás do Volta Redonda.

Ainda pensando sobre o calendário e início de temporada, o técnico Filipe Luís vai mudar algumas peças em relação ao clássico contra o Fluminense. Diante disso, De la Cruz e Arrascaeta podem voltar nesta quarta-feira. No entanto, Alex Sandro, com lesão na coxa, será desfalque no clássico, e Ayrton Lucas é dúvida para o clássico. Se for vetado, Filipe terá que improvisar no setor.

Como chega o Botafogo

Do outro lado, o Botafogo ainda sem treinador também busca avançar na tabela de classificação. No entanto, o técnico Carlos Leiria tem problemas. Afinal, Bastos sofreu um trauma no joelho e Artur sentiu uma lesão muscular, ambos no jogo com o Nova Iguaçu, em Moça Bonita. Eles, aliás, não têm prazo de retorno estipulado pelo clube.