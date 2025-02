Bahia x América-RN: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela terceira rodada da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (12), na Arena Fonte Nova / Crédito: Jogada 10

O Bahia enfrenta o América-RN nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Aliás, o confronto pode alterar a liderança do Grupo B, já que o Tricolor de Aço é o líder, com quatro pontos e, logo em seguida, na segunda colocação, vem o Dragão, com o mesmo número somado. Confira as principais informações do duelo. Onde assistir A partida será transmitida pelo SBT (canal aberto), +SBT (streaming) e Premiere (pay-per-view).

No topo da tabela do Grupo B, o Esquadrão de Aço vem de empate em 0 a 0, fora de casa, contra o Juazeirense, pelo torneio regional. Porém, no último confronto da equipe, pelo Campeonato Baiano, goleou o Colo Colo por 6 a 0 e, portanto, chega confiante para o duelo.

Para o próximo desafio, o técnico Rogério Ceni não contará com alguns nomes. Assim, Kayky e Iago Borduchi, que fizeram um treino especial nesta terça-feira (11), são os primeiros desfalques. Além disso, os goleiros Marcos Felipe e Danilo Fernandes também não estarão disponíveis, afinal, vão para a Bolívia nesta quarta como parte da estratégia do clube para se preparar para a partida contra o The Strongest, na altitude, pela pré-Libertadores. Por outro lado, Michel Araújo treinou com os jogadores e pode fazer a sua estreia na equipe. Como chega o América-RN Na segunda colocação do Grupo B, o Mecão quer vencer o Bahia fora de casa para assumir a liderança. No último confronto pelo Nordestão, empatou em 2 a 2 com o Sampaio Corrêa fora de casa e, pelo Campeonato Potiguar, venceu o Santa Cruz de Natal por 3 a 0. Assim, avançou para as semifinais na segunda colocação. Para a partida, o técnico Leston Júnior tem como principais dúvidas o lateral-direito Lucas Mendes e o zagueiro Rafael Jansen. Por outro lado, Ricardo Bueno, Mikael, Giva e Hiago Cena devem ser novamente convocados nesta quarta-feira. BAHIA X AMÉRICA-RN 3ª rodada da Copa do Nordeste

Data e horário: 12/02/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Bahia: Dênis Júnior, Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Erick), Cauly (Erick Pulga) e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Ferreira, Roldan e Souza; Ítalo, Hebert e Thailor. Técnico: Leston Júnior

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior e Dhiego Cavalcanti Pereira (PE)

Os jogos da 3ª rodada da Copa do Nordeste Terça-feira( 11)

Vitória 2×1 Ferroviário

CRB 2×2 Moto Club

Sousa x Sport – 21h30

Altos x Fortaleza – 21h30 Quarta-feira (12)

Bahia x América-RN – 19h

Ceará x Confiança – 19h

Náutico x Juazeirense – 21h30 Quinta-feira (13)

CSA x Sampaio Corrêa – 19h