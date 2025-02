Atlético x Itabirito: onde assistir, escalações e arbitragem

A situação estava complicada. O risco de não se classificar para a próxima fase do Campeonato Mineiro e ficar de fora da disputa pelo Troféu Inconfidência era real. Porém, o técnico Cuca deu a ordem: “É preciso ganhar todas as partidas até o final agora” . E isso tem acontecido. Para fechar a série, o time alvinegro pega o Itabirito nesta quarta-feira (12), às 19h45 (de Brasília), no Mineirão.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Canal Premiere.

Como chega o Atlético

O técnico Cuca poderá contar com o retorno do atacante Júnior Santos, que foi expulso no jogo contra o Athletic e cumpriu suspensão no clássico contra o Cruzeiro. No entanto, a tendência é a de que o treinador atleticano mantenha a mesma formação que iniciou o clássico, com Cuello mantendo seu espaço entre os titulares. Assim, Júnior Santos provavelmente entrará no decorrer da partida.