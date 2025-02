Alan Patrick vive seu melhor início de temporada desde o retorno ao Inter

Camisa 10 e capitão do Colorado manteve seu poder de decisão no Gre-Nal e chegou a 45% de participações diretas da equipe em 2025 / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Alan Patrick vive o seu melhor início de temporada pelo Inter desde o seu retorno em 2022. Levando em consideração os seus cinco primeiros jogos oficiais em cada ano, em 2025 ele alcançou a média de uma participação em gol por partida. O camisa 10 manteve seu poder de decisão em mais um Gre-Nal ao dar assistência para Fernando marcar de cabeça. Com isso, já são dois gols e três assistências na temporada. Até aqui, o Colorado já balançou as redes 11 vezes neste ano, ou seja, ele já conta com pouco mais de 45% de participação nos gols da equipe. Portanto, a estatística comprova a importância técnica do camisa 10, além da liderança comprovada pela faixa de capitão no Inter.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao realizar uma comparação com os demais companheiros de Internacional, Alan é quem mais deu passes para gol. Além disso, divide a artilharia com Borré. Já ao analisar os anos anteriores, em 2022 e 2024 anotou um gol e uma assistência nas suas cinco primeiras partidas, em cada um deles. Em 2023, marcou somente um gol neste mesmo período. Ou seja, o meio-campista tem pelo menos a expectativa de igualar as performances da última temporada.

Vale relembrar que no principal ano em questão de desempenho individual, em 2023, Patrick fez 16 gols e deu dez assistências. Na última temporada, foram 12 gols, além de oito passes para os companheiros marcarem. Mais um ponto de esperança foi que o meio-campista preservou o seu poder de decisão no clássico com o arquirrival. Alan Patrick comanda o Inter dentro de campo Isso porque contribuiu diretamente para o Internacional evitar uma derrota, fora de casa, além de conservar e aumentar a invencibilidade diante do Grêmio. O camisa 10 cobrou escanteio e encontrou o volante Fernando, que marcou de cabeça e assegurou o empate, no último sábado (08).