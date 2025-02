Victor Gabriel se credencia como titular no Inter com a regularidade de atuações

O zagueiro Victor Gabriel é a principal surpresa no Internacional neste início de temporada. Isso porque ele vem se firmando como titular da equipe com a sequência de performances seguras apesar da pouca idade. O defensor corresponde a confiança de Roger Machado e até recebeu elogios do treinador depois do Gre-Nal do fim de semana.

Mesmo assim, Victor seguiu entre os titulares e se consolidou pelas suas performances regulares. Por sinal, em seu primeiro grande teste, o Gre-Nal, no último sábado (08), ele manteve o bom rendimento. O técnico Roger Machado valorizou o progresso que o camisa 41 demonstrou.

“Victor carimbou definitivamente o passaporte para o profissional. Foi o maior teste dele. Se entendeu muito bem com o Vitão. São evoluções que nos dão condição de voltar ao mesmo nível do ano passado”, justificou o comandante.

Após as primeiras chances, o treinador frisou que a situação ainda era muito recente para garantir o jovem atleta como titular. Ou seja, Gabriel convenceu Roger Machado que estava pronto para tal exigência. Importante ressaltar que o Inter contratou o jogador por empréstimo junto ao Sport e há uma opção de compra prevista no vínculo. O fato do clube gaúcho aceitar negociar Hyoran com o Rubro-Negro Pernambucano contribuiu para a permanência do camisa 41 no Colorado. Aliás, houve uma extensão do vínculo até o final de 2027.