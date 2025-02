Sporting x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Os playoffs da Champions 2024/25 começaram. Nesta terça-feira (11), Sporting e Borussia Dortmund se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Alvalade, em Lisboa, no primeiro duelo entre as equipes nesta fase que antecede as oitavas de final da principal competição de clubes do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e Max (streaming).