Santos desiste de mandar jogo no Allianz Parque

O Santos mudou os planos sobre o local onde mandará o confronto contra o Água Santa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe havia solicitado à Federação a alteração do duelo para o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Porém, mesmo com o acordo, voltou atrás e, assim, o duelo seguirá na Vila Belmiro.

Portanto, a partida que aconteceria em uma segunda-feira, no dia 17 de fevereiro, se mantém no domingo, dia 16. As informações são do portal “ge”.