Inter Miami lança novo uniforme que será utilizado no Mundial de Clubes

Com o craque Lionel Messi como modelo, clube norte-americano apresenta camisa que conta com dois tons de rosa em listras e detalhes em preto

Dessa forma, a camisa conta com dois tons de rosa em listras e detalhes em preto. Nas imagens do anúncio, o craque argentino, principal jogador do time da Major League Soccer (MLS), mostrou a nova vestimenta.

O Inter Miami lançou, nesta segunda-feira (10), um kit chamado “Euforia”, com seu novo uniforme para a temporada de 2025. Assim, o clube dos Estados Unidos utilizou ninguém menos que Lionel Messi como modelo. Além disso, usará a camisa na disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano.

“O nome Euforia captura a emoção e a expectativa do que vem por aí para o Inter Miami CF. De competir em um nível internacional sem precedentes em 2025 a se mudar para um novo estádio de última geração em Miami em 2026, isso é mais do que apenas uma mudança de cenário; é o início de uma nova era emocionante para o Clube”, o anúncio do clube.

