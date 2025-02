Fluminense tem o pior ataque dentre os grandes no Carioca

Dessa forma, o Tricolor surge como o pior ataque dentre os quatro grandes, com média de 0,88 gol por jogo – é o único dentre os principais rivais que tem média inferior a um tento por partida no torneio. O Flamengo tem 17 gols; o Vasco, 12; e o Botafogo, dez.

O Fluminense ainda tem chance de classificação rumo à semifinal do Carioca. Mas um problema vem deixando o torcedor com a pulga atrás da orelha. Afinal, a equipe de Mano Menezes marcou apenas oito gols em nove partidas até o momento na competição.

O Fluminense, aliás, tem o quinto pior ataque do Carioca (à frente apenas de Nova Iguaçu, Madureira, Boavista e Bangu). Dois oito gols marcados, somente cinco foram com bola rolando, com três de pênalti. O empate em 0 a 0 com o Flamengo, no sábado (8), no último duelo do time na temporada, foi o quarto jogo do Flu sem balançar as redes adversárias.

Germán Cano é o artilheiro do time, com quatro gols. Mas, além dele, os únicos atacantes a marcarem pelo Flu na Taça Guanabara foram Keno e Kauã Elias. O último, porém, já deixou a equipe carioca, transferindo-se ao Shakhtar Donetsk (UCR). Assim, nenhum dos reforços contratados para o ataque anotaram gols: Canobbio já tem sete partidas, enquanto Paulo Baya tem quatro aparições. Ambos não marcaram. Já Joaquin Lavega ainda não estreou pelo clube, visto que defende a seleção do Uruguai no Sul-Americano sub-20.