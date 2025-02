Ex de Gabigol e Vini Jr usa blusa com rosto de Lewis Hamilton na Bahia

Júlia Rodrigues, ex de Gabigol e de Vini Jr, está curtindo suas férias na Bahia. Em uma postagem nas redes sociais, ela aparece com o rosto de outro grande nome do esporte na blusa: Lewis Hamilton, astro da Fórmula 1.

Com uma saia verde, Júlia apostou na blusa preta com a estampa do piloto para compor o look em uma das suas noites na cidade. Na t-shirt, Lewis aparece no pódio segurando uma bandeira do Brasil, seu rosto logo abaixo. A estampa também aparece o nome dele. Essa peça custa em torno de R$ 230. No entanto, está esgotada.