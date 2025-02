Empresa promete melhorias no gramado do Maracanã para Flamengo x Vasco

Técnicos e jogadores de Fluminense e Rubro-Negro reclamaram das condições do campo no clássico do último sábado, pelo Carioca / Crédito: Jogada 10

Mesmo com a pausa, o gramado do Maracanã recebeu duras críticas após o clássico Fla-Flu do fim de semana. Os zagueiros Thiago Silva e Léo Pereira, o lateral Guga e os técnicos Mano Menezes e Filipe Luís reclamaram do piso. No entanto, a empresa Greenleaf, responsável pelo gramado, explicou como funciona o processo e afirmou que para o jogo entre Flamengo e Vasco as condições estarão melhores.

A Greenleaf reforçou que o campo é híbrido: 10% dele é sintético, costurado a cada dois centímetros de grama natural em toda a extensão. O gramado, aliás, sobe entre 1cm a 1,5cm a cada ano por meio da aplicação da areia para o nivelamento. A partir disso, é feita a raspagem para deixar a fibra exposta novamente para ter a eficiência: manter a estabilidade e resistência do solo. É por este motivo que há a sensação do gramado mais duro. As informações são do "ge" e "Uol".