Defensor Sporting x Monagas (Libertadores): Onde assistir, escalações e arbitragem

Defensor Sporting e Monagas jogam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela partida de volta da primeira fase da Libertadores 2025. O jogo de ida, na Venezuela, terminou com vitória do Monagas por 2 a 0. Assim, o time visitante se classifica mesmo se perder por um gol de diferença. Caso o Defensor Sporting vença por dois gols, a decisão irá para os pênaltis. Se os uruguaios vencerem por três ou mais gols, avançam diretamente. Quem passar de fase enfrentará o Cerro Porteño, do Paraguai.

O vencedor deste duelo enfrentará, na próxima fase, o Cerro Porteño. Além deste confronto, há mais dois jogos pela 1ª fase: El Nacional-EQU x Blooming-BOL (na ida o Blooming venceu por 3 a 2) e Alianza-PER x Nacional-PAR Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) (1 a 1 na ida). Cada um dos seis times já garantiu uma premiação de US$ 400 mil (2,34 milhões). Porém, os três que avançarem asseguram mais US$ 500 mil (R$ 2,93 milhões).