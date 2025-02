Cristiano Ronaldo renova com o Al-Nassr por mais um ano, segundo jornal

Atacante português tinha contrato até junho de 2025, mas vai permanecer na Arábia Saudita por mais uma temporada / Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo renovou seu contrato com o Al-Nassr por mais um ano. A informação é do jornal árabe Ariyadhiah. Apesar de não ter um anúncio oficial, o periódico afirma que o português ficará por mais uma temporada no clube árabe. A confirmação deve acontecer nos próximos dias.

O craque português tinha contrato com o Al-Nassr válido até junho de 2025, e podia assinar um pré-contrato com qualquer clube desde janeiro. Contudo, o jogador teria decidido permanecer na Arábia Saudita. Aliás, ainda segundo o jornal, Cristiano Ronaldo renovará por mais um ano com opção de renovar por mais um.