CBF debate fim do segredo da pré-lista da convocação

Ednaldo Rodrigues entende que a divulgação da pré-lista da Seleção Brasileira acabaria com o vazamento seletivo de jogadores

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pode acabar com o segredo das pré-listas do técnico Dorival Júnior dos jogadores pré-convocados para Seleção Brasileira. A entidade discute o assunto de forma interna. Caso haja aprovação, isso já passaria a valer na convocação da próxima Data Fifa. A informação inicial é do “Uol”.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, entende que a divulgação da pré-lista acabaria com o vazamento seletivo de jogadores, que acontece quando a CBF envia a relação aos clubes. Nesse caso, a entidade perde o controle quando a lista é enviado aos clubes. Assim, surge a possibilidade de debates sobre a lista de Dorival júnior.