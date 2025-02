Associação de Cronistas suspende influenciador de jogos do Cruzeiro por xingamentos a Hulk

Dono do canal no Youtube 'Cruzeiro Sports' está suspenso para cobrir jogos e terá reunir para definir futuro

A vitória do Atlético sobre o Cruzeiro, no clássico disputado neste domingo, por 2 a 0, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, continua gerando grande repercussão. A mais recente delas foi a suspensão de um influenciador da Raposa de seus direitos de acesso aos jogos, após ofensas direcionadas ao atacante Hulk.

Diogo Medeiros, influenciador e proprietário do canal no YouTube “Cruzeiro Sports”, teve seu acesso ao estádio para transmissão de jogos suspenso. Além disso, ele foi convocado pela Associação Mineira dos Cronistas Esportivos (AMCE) para uma reunião, marcada para quinta-feira (13), a fim de definir a situação.

Diogo acompanha as partidas do Cruzeiro narrando os jogos com a presença de comentaristas e vestindo roupas que fazem referência ao canal, porém com as cores do time celeste.

A confusão ocorreu após o segundo gol de Hulk, no fim do segundo tempo. O atacante foi hostilizado pela torcida do Cruzeiro ao longo do jogo, e, ao marcar, fez gestos provocativos em direção aos cruzeirenses. Assim, nesse momento, Diogo perdeu a compostura.

“Vai tomar no c… Hulk! Filho da p… Mandando beijinho para a torcida do Cruzeiro e colocando a mão no ouvido. Se ninguém fala, eu falo. Tá doido, folgado. Pode comemorar, mas não vem tirar onda, não, rapaz”, disse o influenciador.