Romero e Depay marcam nos acréscimos, Corinthians bate São Bernardo e garante classificação

Em choque de líderes de chaves na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0 com gols de Ángel Romero e Memphis Depay nos acréscimos na noite deste domingo (9), no encerramento da oitava rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o Timão vai a 22 pontos no Grupo A e garante matematicamente sua classificação para as quartas de final. Já o São Bernardo estaciona nos 16 somados no Grupo C, o do Palmeiras, mas, ainda assim, se mantém firme na busca pela vaga na próxima fase.