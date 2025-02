Pelo Italiano, Roma vence, sobe na tabela e afunda o Venezia

Gol de pênalti de Dybala no segundo tempo define o 1 a 0. Derrota manteve o time da casa na zona de rebaixamento / Crédito: Jogada 10

A Roma conseguiu um bom resultado neste domingo (9/2), ao vencer o Venezia fora de casa, no estádio Pier Luigi Penzo, por 1 a 0. O jogo foi pela 24ª rodada do Campeonato Italiano e Dybala, de pênalti, fez o gol que definiu a partida. Com a vitória, a Roma chega a 34 pontos, em nono lugar, mas ainda longe da zona de classificação para as competições europeias. O Venezia, por sua vez, vai de mal a pior. É o penúltimo colocado, com 16 pontos, cinco atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento.

Roma marca na etapa final O primeiro tempo mostrou um Venezia, que precisava de um bom resultado em casa, ousado, buscando o ataque e levando perigo à Roma. Reclamou muito de um pênalti (bola no braço de Mancini na área), que o árbitro desconsiderou como lance faltoso. Mas a Roma foi melhor, teve as principais oportunidades. Duas delas pararam nas boas defesas de Radu. Porém, a melhor chance foi um chuveirinho em que o zagueiro Mancini cabeceou e o defensor do Venezia salvou em cima da linha.