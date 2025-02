Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Com 51 pontos, a Inter precisa de uma vitória para se manter na disputa, já que o líder soma 54. Por outro lado, a Fiorentina ocupa a quinta posição, com 42 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Inter de Milão e Fiorentina se enfrentam nesta segunda-feira (10) em um confronto decisivo pelo Campeonato Italiano. A partida, válida pela 24ª rodada da competição, está marcada para as 16h45 (de Brasília) e será disputada no estádio San Siro, em Milão. Atualmente, a equipe milanesa segue na perseguição ao Napoli na luta pelo título.

Curiosamente, as duas equipes já se enfrentaram na última quinta-feira, em um jogo que havia sido suspenso anteriormente devido ao colapso de Edoardo Bove em campo. Na ocasião, a Inter foi surpreendida e sofreu uma dura derrota por 3 a 0, que se tornou o pior revés de Simone Inzaghi no comando do time.