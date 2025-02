Filipe Luís afirma que Neto foi infeliz ao falar sobre Hugo Souza

Ex-jogador e atualmente apresentador e comentarista acusou o Flamengo de ser racista com o goleiro revelado em suas categorias de base

O apresentador e comentarista Neto fez duras críticas ao Flamengo por não ter dado mais oportunidades a Hugo Souza no time titular. Além disso, o ex-jogador supostamente acusou o clube de racismo com o goleiro. Diante disso, Filipe Luís não deixou a declaração passar em branco e rebateu o ex-jogador do Corinthians.

“Eu vi o Hugo crescer, acompanhando sua evolução e reconhecendo sua importância no time. No entanto, ele acabou perdendo a vaga. Aliás, ele mesmo sabia que não estava bem e que precisava sair. Como companheiro, percebi que era o momento. Mas ele soube reagir. Enfrentou dificuldades, foi para Portugal e deixou sua zona de conforto no Rio de Janeiro”, afirmou.