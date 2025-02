CBF detalha tabela da primeira fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo (9) a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil. Assim, os confrontos da primeira fase serão realizados nos dias 18,19 e 20 e 25, 26 e 27 de fevereiro, semanas que antecedem o Carnaval.

Vale lembrar: a primeira fase é composta fase por 80 times, que, naturalmente, realizam 40 confrontos, sempre em jogo único, na casa do time com pior qualificação no ranking da CBF. Os duelos foram definidos por sorteio na última sexta-feira (7), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.