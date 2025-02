Torcedores do Fluminense já adquiriram quase 7 mil ingressos para o Mundial

O Fluminense terá nesta temporada a disputa do Super Mundial de Clubes, da Fifa, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. No entanto, a venda de ingressos acontece e já chamou a atenção de tricolores de 23 países diferentes e de todos os continentes. Assim, os torcedores adquiriram quase 7 mil bilhetes até aqui.

Obviamente, o país com mais torcedores que compraram ingressos para os jogos do Tricolor no Mundial foi o Brasil. Em seguida, completam o top 10 as seguintes nações: Estados Unidos, Canadá, Portugal, Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Noruega, França e África do Sul.

Como esperado, a partida de maior procura é a estreia contra o Borussia Dortmund-ALE. O duelo acontece no dia 17 de junho, às 12h no horário local (13h de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York. No momento, quase 3 mil torcedores já garantiram lugar no setor exclusivo para a torcida tricolor no duelo.

Por fim, o campeão da Libertadores de 2023 é cabeça de chave do Grupo F. Após a estreia contra o time alemão, o Tricolor enfrenta o Ulsan-COR, no dia 21 de junho, às 18h (19h de Brasília), também em Nova York. Na sequência, o Tricolor encerra sua participação na primeira fase diante do Mamelodi Sundowns (AFS), dia 25 de junho, às 15h (16h de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.