Retegui faz quatro, e Atalanta massacra o Verona pelo Campeonato Italiano

Atacante balançou as redes quatro vezes em um mesmo jogo pela primeira vez. São 20 gols somente no Calcio

A Atalanta não tomou conhecimento do Verona e goleou por 5 a 0, neste sábado (8), atuando fora de casa. O grande destaque da partida foi o atacante Retegui, que marcou quatro gols. O brasileiro Ederson completou o placar.

Com o resultado, a equipe de Bérgamo chegou a 50 pontos, a quatro do líder Napoli. Já o Verona está em 14º, com 23, perto da zona do rebaixamento.