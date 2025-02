Promessa do Vasco de 16 anos atrai interesse da seleção italiana

O jovem completou recentemente 16 anos e em breve vai assinar o primeiro contrato profissional com o Vasco

O jovem Diego Minete, uma das grandes promessas do Vasco, entrou no radar da seleção italiana. Ele completou 16 anos na última semana. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) procurou o atacante e seus empresários para informar que está em constante monitoramento.

Recentemente, Minete foi chamado para treinar com o elenco principal do Vasco. Ele, aliás, deve assinar seu primeiro contrato profissional com o clube carioca na próxima semana.