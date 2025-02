Leverkusen empata com o Wolfsburg e vê Bayern disparar na Bundesliga

Fora de casa, o Bayer Leverkusen necessitava vencer para não deixar o Bayern de Munique aumentar a diferença na liderança da Bundesliga. No entanto, os comandados do técnico Xabi Alonso não conseguiram sair do 0 a 0 contra o Wolfsburg pela 21ª rodada da competição. Com o resultado, os visitantes alcançaram a marca de 46 pontos, oito atrás do líder, enquanto os donos da casa estão com 30, na 8ª posição.

A próxima rodada da Bundesliga reserva nada menos que o duelo do líder contra o segundo colocado. Assim, o Leverkusen recebe o Bayern de Munique, no sábado (15), às 14h30 (de Brasília), no confronto decisivo. O Wolfsburg, por sua vez, mede forças com o Stuttgart, fora de casa, no mesmo dia, entretanto às 11h30 (de Brasília).