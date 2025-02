Lateral opera o tornozelo e desfalca o Santos por até três meses

Souza passou por procedimento cirúrgico na última quinta-feira. Técnico Pedro Caixinha informou a estimativa de volta do jogador

O Santos tem um desfalque certo para a sequência do Campeonato Paulista. Afinal, o lateral-esquerdo Souza foi submetido a um procedimento de reconstrução ligamentar da sindesmose do tornozelo direito, estrutura que une os ossos da perna, tíbia e fíbula. A cirurgia foi realizada na última quinta-feira (6) pelo médico Mauro Dinato, cirurgião de pé e tornozelo, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A operação foi considerada um sucesso. Assim, o jogador já teve alta do hospital. A expectativa é que Souza inicie o processo de fisioterapia já na próxima semana.