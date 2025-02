Fluminense e Flamengo deixam a desejar e empatam sem gols no Maracanã

Em duelo com baixo nível técnico, rivais ficam no 0 a 0 pela nona rodada; pior para o Tricolor, que se complica na busca por vaga na semifinal / Crédito: Jogada 10

Deu empate no primeiro Fla-Flu de 2025. Neste sábado (8), Fluminense e Flamengo ficaram no 0 a 0 no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Pior para o time dirigido por Mano Menezes, que se complica na busca por uma vaga nas semifinais do Estadual. Com o resultado, o Tricolor aparece com 11 pontos e é apenas o sétimo colocado. Assim, precisará secar o quarto colocado, o Botafogo, que ainda joga nesta rodada e pode se distanciar na tabela. O Rubro-Negro, por sua vez, chega a 14 somados e mantém encaminhada sua classificação para a próxima fase.

Muita gritaria, mas e a criatividade? O clássico teve dois times buscando imprimir marcação alta para compensar a falta de criatividade no primeiro tempo. Assim, o nível técnico ficou bem abaixo do esperado no Maracanã. Logo aos sete minutos, Alex Sandro pediu substituição por conta de dores na coxa e aplicou gelo assim que chegou ao banco de reservas. Em campo, o Flamengo teve mais a posse bola e poderia ter incomodado a defesa tricolor aos 13′ se Plata não tivesse adiantado demais a bola na área. A melhor oportunidade ocorreu aos 34′, quando Bruno Henrique cabeceou rente à trave. Os jogadores também buscaram prevalecer no grito durante a etapa em meios aos desentendimentos no gramado, como nos casos de Pulgar e Arias, que foram advertidos com o cartão amarelo.