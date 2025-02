Filipe luís reclama do gramado do Maracanã, fala de contratações e Alex Sandro

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, abordou inúmeras questões importantes no pós-clássico contra o Fluminense, neste sábado (8), pela nona rodada da Taça Guanabara. Segundo o comandante rubro-negro, o gramado comprometeu a qualidade do duelo, marcada pela baixo nível técnico no empate por 0 a 0.

Além disso, Filipinho fez revelações sobre a atuação do Flamengo no mercado e atualizou sobre a situação física de Alex Sandro, substituído ainda com sete minutos do primeiro tempo.