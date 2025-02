Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem Superclássico Mineiro pela sétima rodada do Estadual neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão / Crédito: Jogada 10

Pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, Cruzeiro recebe o Atlético neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. A Raposa é líder do Grupo C do Estadual, enquanto o Galo ocupa a terceira colocação do Grupo A, que tem Betim e Tombense na primeira e segunda posição, respectivamente. Confira as principais informações do duelo. Onde assistir A partida terá transmissão do Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Cruzeiro O Cabuloso buscou empate com o América-MG na última quarta-feira (5), em partida que terminou em 1 a 1. Assim, chegou aos 11 pontos e, na liderança do Gruco C, pode garantir a vaga nas semifinais antecipadamente contra o Galo.

Para a partida, Wesley Carvalho está na expectativa de contar com o atacante Kaio Jorge, que não atuou nos últimos três confrontos para focar em atividades de força e equilíbrio muscular. Por outro lado, o zagueiro João Marcelo realizou cirurgia na última quinta-feira (6) para tratar lesão multiligamentar. Além disso, Japa e Dinenno também não vão entrar em campo. O meia devido a problema muscular e o centroavante segue em recuperação após lesão no joelho, com retorno previsto para abril. Como chega o Atlético-MG Na terceira colocação do Grupo A, atrás de Betim e Tombense, o Galo tem apenas dois jogos para garantir a classificação para a próxima fase e não depende só de si. No momento, está ficando de fora das semifinais do Estadual. Portanto, uma vitória no clássico é vital. Para a importante partida, o técnico Cuca tem cinco desfalques certos até o momento: Cadu e Caio Maia por lesão, Júnior Santos suspenso, Patrick Silva em recondicionamento físico e Alisson Santana com a Seleção Sub-20. O jogador Tomás Cuello é dúvida, pois saiu lesionado contra o Athletic na última rodada.