Chelsea sofre virada do Brighton e é eliminado da Copa da Inglaterra

Blues saem em vantagem com falha bisonha do goleiro Verbruggen, mas perdem por 2 a 1 de virada pela quarta fase do torneio

O Chelsea está eliminado da Copa da Inglaterra. Neste sábado (8), os Blues perderam por 2 a 1 de virada para o Brighton no American Express Stadium, pela quarta fase do torneio. Rutter e Mitoma anotaram para os anfitriões, enquanto o goleiro Verbruggen anotou contra para o time de Londres ao tentar cortar chute cruzado de Palmer. O atacante Rutter, com um gol e uma assistência, foi o grande nome da classificação dos The Seagulls.

Diferente da temporada de 4°C na cidade de Brighton, a primeira etapa foi quente. Logo aos quatro minutos, os Blues deram uma prova de força com um míssil de Palmer de fora da área e que obrigou o goleiro Verbruggen a fazer boa defesa. Em seguida, após escanteio, Palmer chutou cruzado e contou com uma falha bisonha do goleiro holandês, que empurrou a bola para a rede.

Os donos da casa, porém, reagiram rápido. Aos 11′, Veltman fez cruzamento na medida para Rutter subir livre e cabecear para deixar tudo igual em claro vacilo da defesa dos Blues.

Na volta do intervalo, ambas as equipes foram em busca da vitória e da respectiva classificação. Aos 12′, a defesa do Chelsea cometeu uma trapalhada, o atacante Rutter ficou com a bola após o bate rebate e encontrou Mitoma invadindo a área. Com um belo toque, ele encobriu o goleiro Sánchez e assegurou o triunfo do Brighton.

Eliminado da competição, o Chelsea terá apenas a Premier League e a Liga de Conferência em disputa na temporada de 2025. Ambas as equipes, aliás, voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira, às 17h (de Brasília), desta vez, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será novamente no Falmer Stadium.