Ceará bate o Fortaleza e segue invicto no Cearense

Com vitória, Vozão chega a 15 pontos na tabela e tem campanha 100%, com cinco vitórias

O Ceará segue invicto no Campeonato Cearense, com 100% de aproveitamento até o momento, marcando 12 gols e sofrendo 3. Já o Fortaleza tem 12 pontos, com quatro vitórias e uma derrota.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, mas o Ceará se destacou. O time comandou as ações de ataque com mais eficiência e levou perigo ao adversário.

Logo aos 15 minutos, Lucas Mugni marcou um belo gol de falta, abrindo o placar para o Vozão. A partir daí, o Ceará seguiu melhor, dominando o jogo e pressionando a defesa do Fortaleza.

Aos 24 minutos, o Ceará ampliou. Mugni fez uma grande jogada e deixou Pedro Henrique em boa posição para marcar. Fernandinho teve duas oportunidades claras de gol, mas não conseguiu aumentar a vantagem.

Retorno brigado

No segundo tempo, as equipes voltaram mais intensas em campo. No entanto, o jogo ficou mais travado no meio de campo, com lances ríspidos. O Ceará teve uma boa chance, mas Aylon perdeu um gol claro.