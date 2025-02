Bragantino x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 17h

Red Bull Bragantino e São Paulo duelam neste sábado (08/02), às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Massa Bruta não vem fazendo uma grande competição e é o lanterna do Grupo B, precisando vencer para se aproximar da zona de classificação para o mata-mata. Já o Tricolor Paulista lidera com folga o Grupo D e chega embalado após golear o Mirassol em seu último compromisso. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 17h, sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.