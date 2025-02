Botafogo x Madureira: onde assistir, escalações e arbitragem

Alvinegro volta a campo neste domingo (09) para enfrentar o time da zona norte carioca, em confronto que será no Espírito Santo / Crédito: Jogada 10

O Botafogo passou apuros, mas venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, em duelo realizado no Moça Bonita, na quinta-feira (06). Agora, enfrentará o Madureira neste domingo (09), pela nona rodada do Campeonato Carioca, buscando emplacar uma sequência de bons resultados. O confronto está marcado para as 16h (de Brasília) no Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. Onde assistir Band e Canal GOAT transmitem ao vivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Botafogo Será que o Glorioso garante de vez sua vaga no G4? O time não disputa a semifinal do Cariocão há dois anos, embora John Textor, dono da SAF alvinegra, admita que as prioridades sejam outras. O Botafogo entra em campo com 12 pontos. Igor Jesus será a referência no ataque sob o comando de Carlos Leiria. Além disso, agora tem o receio de não lesionar mais seus jogadores, algo que ocorreu no jogo anterior com Artur e Bastos.