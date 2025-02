Botafogo busca a contratação de Henry Mosquera, do Bragantino

Neste sábado (08), o Botafogo, que segue ativo no mercado de negociações, enviou uma proposta por Henry Mosquera, atacante do RB Bragantino, e negocia a contratação definitiva do jogador. Ele atua pelo lado de campo, sendo considerado pela diretoria uma opção que pode surpreender e conquistar seu espaço no elenco alvinegro.

Inicialmente, o clube planejava trazer o atleta por empréstimo, mas mudou a estratégia após o Bragantino rejeitar essa modalidade. As conversas entre as partes continuam, conforme informou o portal ge. Os valores das negociações não foram revelados.