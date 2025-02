Atlético atualiza situação de atacante lesionado antes do clássico com o Cruzeiro

Atlético não pode contar com Cadu e Caio Maia, além de Júnior Santos, que foi expulso no último jogo

O primeiro deles é Júnior Santos, que foi expulso no último jogo e está fora do confronto. Curiosamente, ele havia sido poupado, mas teve que entrar em campo após Cuello sentir dores no tornozelo esquerdo durante a partida.

Falando em Cuello, o Atlético atualizou a situação do jogador. A reportagem do Jogada10 entrou em contato com uma fonte dentro do clube, mas não obteve uma resposta precisa sobre a presença do atleta no clássico. A informação obtida é que Cuello segue em tratamento médico e ainda não se sabe se estará disponível para o jogo.