Al Ahli corta Roberto Firmino da disputa do Campeonato Saudita

Por opção do técnico alemão Matthias Jaissle e com a chegada de Galeno, brasileiro, de 33 anos, só poderá atuar pela Champions League da Ásia

Cobiçado por clubes do futebol brasileiro, Roberto Firmino, de 33 anos, começa a perder espaço no Al Ahli, da Arábia Saudita. Afinal, o técnico alemão Matthias Jaissle cortou o atacante do campeonato local em virtude do limite de estrangeiros e com a chegada do também brasileiro Galeno, ex-Porto.

Por outro lado, o jogador continua em condições de atuar pela Champions League da Ásia e tem contrato com o clube até junho de 2026. A última partida do atleta foi em 3 de fevereiro, quando marcou um golaço de bicicleta na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Sadd, justamente pela competição continental.