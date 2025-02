Vereador protocola projetos para retirar homenagens a Pelé de Três Corações, em MG

Assessoria de Ricardo Ferreira alega que os tributos ao Rei do futebol brasileiro "jogam a história da cidade no lixo"

O Rei, natural do município, dá nome à Avenida principal da cidade, à Praça, ao Estádio e ao Ginásio Municipal – conhecido como Pelézão. Acontece que parte dessas homenagens são recentes e ocorreram posteriormente à morte do ídolo, em dezembro de 2022. Na visão do vereador, trata-se de um desrespeito aos tributos mais antigos.

Um projeto que corre na Câmara Municipal de Três Corações pode acarretar na mudança de três pontos da cidade dedicados a Pelé. Protocolado, por Ricardo Ferreira, o Ricardinho do Gás, do Avante, os projetos de lei devem passar por votação na próxima sessão, dia 10 de fevereiro.

À ‘Folha’, a assessoria do vereador embasou a motivação para o projeto de lei como um ‘resgate’ ao município, visto que entende que o excesso de homenagens “joga a história de Três Corações no lixo”. Sendo assim, conta com a aprovação para mudança de nomes dos pontos turísticos.

Mudanças em homenagens a Pelé

A ‘Praça Pelé’ desponta como a possível alteração mais polêmica do projeto. Moradores já intitulavam o local com o nome do Rei antes mesmo da mudança oficial, e o vereador propõe que volte a se chamar Coronel José Martins. A área recebeu o nome do ídolo santista em 2022, após muito esforço do artista plástico local Fernando Ortiz, que alega, com base em estudos, que o antigo homenageado era um fazendeiro escravagista.

“Eu acho uma insanidade. A história de 32 anos trazendo o nome de Três Corações associado a Pelé para uma mídia saudável e positiva, fazendo o Brasil e o mundo conhecer a cidade, que só era ouvida falar o nome através de Pelé. É sem fala, eu não consegui absorver ainda”, protestou Ortiz.

Desde 1971, a Praça Pelé conta com uma estátua do eterno camisa 10 do Santos erguendo a Taça Jules Rimet. Os moradores consideram o local quase como ‘memorial’ ao Rei.