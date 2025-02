Vasco é outro clube interessado em Rony

Clube cruzmaltino já enviou proposta ao Palmeiras e enfrenta a concorrência de Fluminense e Atlético Mineiro, além do alto valor financeiro / Crédito: CESAR GRECO

A novela da saída de Rony do Palmeiras ganhou mais um pretendente. O Vasco é mais um clube que está interessado no atacante. Inclusive, o Cruzmaltino já chegou a fazer uma proposta pelo jogador e aguarda resposta. Fluminense e Atlético Mineiro também buscam a contratação do atleta. O presidente Pedrinho confirmou o interesse vascaíno no jogador. O mandatário classificou a negociação como difícil e revelou que as conversas já acontecem há algum tempo.

"Tem muitos jogadores que estão atrás que estão no mercado. O Rony é um deles. Temos interesse um com os outros . É uma negociação difícil, todo mundo sabe os valores. A gente deseja, mas já conversamos há bastante tempo com ele. Mas não é fácil até pela concorrência", afirmou.