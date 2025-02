Treinador do Paraguai se encontra com jogadores de clubes paulistas

Não é só Dorival Júnior que viaja para o exterior para monitorar jogadores da seleção. Nesta sexta-feira (07), o técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, esteve em São Paulo e aproveitou para se encontrar com alguns atletas: Bobadilla, do São Paulo, Gustavo Gómez, do Palmeiras e Romero, do Corinthians.

Alfaro aproveitou a oportunidade para acompanhar o treino do São Paulo no CT da Barra Funda. Imagens do departamento de comunicação mostram o treinador do Paraguai em uma conversa com Luis Zubeldía e seu auxiliar.